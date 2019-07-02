الرئيسية | ادب و ثقافة هالة ابو السعود تكتب : ولما التأقلم ؟

التعود على شئ او شخص هو أمر مرفوض ومن أسوأ الامور فى اساليب حياتنا ...

ولما تعتاد على شئ لا ترضاه فى حياتك ؟

والمقصود بالتعود هو عن السلبيات الموبوقه ...

وايجابيا التعمد على عادات وعقائد ومبادئ اخلاقيه .....

تعود على الصلاه

تعود على الصدق

تعود على انك ترضي بما قسمه الله لك ...

فهذا هو الايجابى المطلوب والاعتياد المحمود .



لا تتعود على ان تكذب من اجل ارضاء شخص ..

لا تتعود على وظيفة تهين فيها ذاتك ...

لا تتعود على ان تستمر مع شخص لا يعرف قيمتك ..

لا توافق على مجال / دراسة / زواج ... او اى شئ لا ترضاه ..

لا تقارن فرحتك بالاخرين .. ولا تقلد شخص اعتاد على شئ .

كن انت مميز بذاتك ولا تكون مع قطيع ..

لا احد يشعر بحزنك الا انت ... والحكمة تقضى ( ما حك جلدك مثل ظافرك )

ولا احد يشعر بفرحتك كما تشعر بها انت

كن مع الله دائما ولا تصغى لمن لا تهواه نفسك .

ألست معى انه لا داعى ونكًف عن كل تعود سلبى ؟

ولما التأقلم ؟!

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