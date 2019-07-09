اصدار كتاب شعر علي الفزاع

وطنا اليوم - موسى الزيود





كتاب "شعر علي الفزاع : دراسة لغوية واسلوبية" للدكتور الصرايرة

صدر حديثاً كتاب "شعر علي الفزاع : دراسة لغوية واسلوبية" للدكتور عماد الدين سالم الصرايرة من كلية الآداب في الجامعة الأردنية .

والكتاب هو رسالة دكتوراة، للدكتور الصرايرة، تمت مناقشتها في شهر نيسان الماضي، جاء طباعتها بعد توصية لجنة الجامعة الأردنية بنشرها لجودتها وأهميتها وبدون تعديل.

وحمل غلاف الكتاب كلمة لرئيس قسم اللغة العربية وادآبها في الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور ابراهيم الكوفحي، بينت أن تجربة الشاعر الأردني علي الفزاع الإبداعية من التجارب المهمة والغنية ببعديها المضموني والفني في سياق حركة الشعر في الأردن .

وأن الشاعر الفزاع، كان في حقبة الثمانينيات ملء السمع والبصر بما كان ينشره في الصحف والمجلات وبما كان يصدره من دواوين من حين الى آخر .

ويؤكد الكوفحي ان هذا الكتاب من أهم الدراسات التي تناولت شعر الفزاع، والكشف عن وسائله اللغوية والأسلوبية التي كان لها دورها في تجربة الفزاع الشعورية والفكرية ونقلها إلى الملتقى نقلاً فنياً من الإثارة والتأثير .

ووصف نقاد الكتاب بأنه أفضل كتاب يناقش اللغة الشعرية عند شاعر أردني مهم كأنموذج عن شعراء الاردن وأعاد الروح البراقة لدراسة شعر شعراء الأردن .

ويشير مؤلف الكتاب الدكتور الصرايرة، إلى أنه لأول مرة تقوم داري نشر، الأكاديميون والرمال للنشر والتوزيع، بنشر كتاب حيث تم طباعة نحو ألف نسخة، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع العديد من الجامعات والمعارض في دول عربية وغربية؛ ليكون الكتاب في مقدمة الإصدارات الجديدة التي ستعرض .

وبين الدكتور الصرايرة أن الكتاب يتضمن مجموعة شعرية بعنوان الأعمال الشعرية للشاعرعلي أحمد الفزاع .

من الجدير بالذكر أن الشاعر علي الفزاع هو مستشاراً خاصاً لجلالة الملك ، وهو من مواليد مدينة السلط عام 1954 ، وحاصل على درجة البكالوريوس في الآداب من الجامعة الأردنية عام 1977، ودرجة الماجستير في الأدب والنقد من الجامعة الأردنية عام 1982 .

ويعتبر الفزاع واحداً من أبرز المثقفين في الاردن والعالم العربي وتعد جهوده ومؤلفاته منارة للمثقفين والمبدعين، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 1990 .

ومن دواوينه الشعرية: نبوءة الليل الأخير 1982 ، الخروج من جزيرة الضباب 1986 ، مرثية المحطة الثالثة 1987 .