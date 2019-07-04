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نقابي يفجر قراءة يوميات والده بجملة الحرب الاهلية
وطنا اليوم-عمان:فجر النقابي سري نجل الراحل اكرم زعيتر نقاشا حادًا في قراءة المركز العربي للدراسات والسياسات ليوميات اكرم زعيتر الاربعاء خلال استخدامه لكلمتي "الحرب الاهلية" لاحداث ايلول بين السلطة والمقاومة الفلسطينية ..
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