نقابي يفجر قراءة يوميات والده بجملة الحرب الاهلية

وطنا اليوم-عمان:فجر النقابي سري نجل الراحل اكرم زعيتر نقاشا حادًا في قراءة المركز العربي للدراسات والسياسات ليوميات اكرم زعيتر الاربعاء خلال استخدامه لكلمتي "الحرب الاهلية" لاحداث ايلول بين السلطة والمقاومة الفلسطينية ..

وما ان ختم زعيتر الابن كلمته وفتح الباب للنقاش حتى ثار رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان ابوعودة والباحث الدكتور بسام البطوش لاستخدامه الوصف بأن صححوه انها لم تكن حربا اهلية انما معركة بين النظام والسلطة والدولة الاردنية وفدائيون من المقاومة الفلسطينية ارادوا الاستيلاء على البلاد واقامة دولتهم ..

الحوار الصاخب جعل زعيتر الابن يعود إلى تصحيح مقولته وقوله "لقد خانني التعبير" ..

ودار حوار مستفيض عن الراحل وصفي التل ودوره في ايلول ماخرج الاكثرية بانطباع مغاير لما جاء عن الشهيد في كثير من المواقف والمجالس..