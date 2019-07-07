الرئيسية | ادب و ثقافة كتب مجانية بانتظار الاردنيين في المدرج الروماني

وطنا اليوم-عمان:تنطلق مساء السبت المقبل؛ فعاليات مباردة "كتابنا .. حضارتنا"، تحت شعار كتاب "مجاني في المدرج الروماني"، اذ سيجري فيها توزيع نحو 30 الف كتاب مجانا على المواطنين والمقيمين في المدرج الروماني.

وتأتي هذه الفعالية؛ احتفالا بالذكري العشرين ليوم الجلوس الملكي، والاعياد الوطينة، بتنظيم من وزارة الثقافة والشباب ومديرية المكتبة الوطنية وامانة عمان الكبرى وأزبكية عمان - مكتبة خزانة الكتب؛ واتحاد الكتاب الاردنيين وهيئة شباب كلنا الاردن، بالاضافة لمشاركة مختبر الافكار .



وعلى ادراج المدرج الروماني ستقدم مساء السبت المقبل، آلاف العناوين من الكتب القديمة والجديدة للمواطنين مجانا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تحفيزا لهم على اقتناء الكتب، وبناء مكتبات منزلية، تتيح لهم الفرصة للاطلاع والمعرفة على المعارف المختلفة.

وأطلقت هذه المبادرة، التي أسهم بالتبرع لها بالكتب الى جانب المنظمين، مواطنون ومؤسسات وطنية عامة وخاصة، لتكون بمنزلة فعالية دورية، تقام في المواقع الأثرية في المملكة على نحو دوري.

كما تهدف من وراء اقامتها في مواقع آثارية، للتعريف بالمناطق التاريخية في المملكة، ومزج المعرفة التي يحققها الكتاب، بالمعرفة التاريخية التي يحققها الاثر، في بادرة تعد الاولى على مستوى المنطقة العربية.

وتشتمل الفعالية الى جانب الكتب المتنوعة في المعارف والعلوم والفنون والدرويات باللغتين العربية والانجليزية؛ على فعاليات فنية للكبار والاطفال، بينها عروض مسرحية وتوقيع كتب لكتاب اردنيين، وكرنفال فني، وعرض لفرق موسيقية.

واكد القائمون على المبادرة بانها ستشكل احتفالية، في قلب عمان التاريخي، متطلعة الى اسعاد القراء والمقبلين على القراءة، وتمكينهم من انتقاء كتب مختلفة الى جانب إمتاعهم بحفل يتزامن مع هذا الحدث.

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