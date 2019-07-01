الرئيسية | ادب و ثقافة الفالح تكتب: إمرأة ضريرة

بقلم: فايزة عبدالكريم الفالح امرأة ضريرة تغسل بدموعها الليل الطويل



تربعت الأهداب



على ضيها الرحيب



تسلل إنكسار الضوء



دائرة العينين



توجس بخفة



قدها النحيل



يقبل ثفرها



يرتقي المتن



يصافح الظفيرة



يتلمس قلادة



الزمن المعتقة



بنسائم جيدها



الرط يب



يحيك ثوبها



الأنيق



خيط العفة



الرقيق



الصامد رغم



عبور الزمن



على ذيله الطويل



ا لأنقياءُ وحدهم ...



منْ يرتشفون



َ ظل عيناك المزهر في ليلك



ِ العميق٠٠٠ الأتقياء وحدهم منْ يحتسون مضاق عبقك ويشتمون تراب قدماك العابق به شعاع النور المضيء بالسريرة ويحلّقونَ بك نحوَ السها على درب التبانة المَهُول المارون بكواكب عيناك



الواقفون بحنايا



شقاوة البصيرة كيف يكون موطن الجمال فيك قبح؟ ونهر الوداعة جرح؟ ويقينك بأن كل قبح جميل ؟ كيف يقترب الموت بالولادة ؟





ويطول نبض الحياة بطي الشرايين القصيرة



والحزن الصامت



بثغر المستحيل



كيف تعيشين



نهارك بشمسين



وليلك بقمرين



وقلب يتوارى



وراء جسدٍ



من تبن وطين



في حدود



مجراته الصغيرة



رغم عبث الضباب ظل مساؤه مزهرا



بهلاله الخصيب



يرقص على صرة جمر وقت الآصيل

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