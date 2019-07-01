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الفالح تكتب: إمرأة ضريرة
بقلم: فايزة عبدالكريم الفالح
امرأة ضريرة
تغسل بدموعها
الليل الطويل
المزهر في
ليلك
الأتقياء وحدهم
منْ يحتسون
مضاق عبقك
ويشتمون
تراب قدماك
العابق به شعاع
النور المضيء
بالسريرة
ويحلّقونَ بك نحوَ السها
على درب التبانة المَهُول
المارون بكواكب عيناك
كيف يكون موطن
الجمال فيك قبح؟
ونهر الوداعة جرح؟
ويقينك بأن كل
قبح جميل ؟
كيف يقترب الموت
بالولادة ؟
بطي الشرايين القصيرة
ظل مساؤه مزهرا
جمر وقت الآصيل
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