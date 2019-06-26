 وطنا نيوز -#هشتاق #إني #ظلمتُ #نفسي
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#هشتاق #إني #ظلمتُ #نفسي
التاريخ : 26-06-2019 10:15:36 المشاهدات: 2134

بقلم فايزة عبدالكريم العقلة

لا النَملةُ نَملَة سُليّمان ،ولا الجِيُوش ِ جِيُوشْ سُليِّمان،

ولا أُذُنٍ تَسّمَعُ كأُذْنِ سُليِّمان ، .ولا الّهُدهُد يُهَدهِد
ُ بما هدهَد َ به لِسُليّمان، وَ ما عَاد الخَبَر ُ يَقِيّناً
وَما عَادَتْ الّنِساء كَبلقيس سَواء ، وَلَم تَعِد ُ سَبأ جَنّة الأرضِ ، وَلا جَنّةِ السّماء ،،،، وَلَمْ يَعد العَرش كَما قَالتْ بلقيسُ: كأنه ُ هوَ ،،، وَلمْ يَعد إلا قولُها إني ظلمتُ
نَفسي،،،،
يا أيُها الصّدقُ الراحلُ عن أهلهِ ، والكامظ على جمرهِ
كم مرة سَتُصفع على خدك ، و كم مرةٍ سَتُطعن
بخصركَ ،وكم مرةٍ سَيَشيبُ شَعرُكَ ، كم وكم سَينام الغدر بِحِجْرِك ، يأيُها الصدق المُتَرجّل عن صهوةِ نهارك
لِم َ تتوارى بعتمة ِ الليل الطّويل وَ سيفك نائم بغمدهِ
وقت الهَجيّر تزدَري الكذّب بصمتٍ ، لِينطق الصمتُ
إني ظَلمتْ نفسي .


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