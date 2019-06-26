هشتاق #إني #ظلمتُ #نفسي

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بقلم فايزة عبدالكريم العقلة لا النَملةُ نَملَة سُليّمان ،ولا الجِيُوش ِ جِيُوشْ سُليِّمان، ولا أُذُنٍ تَسّمَعُ كأُذْنِ سُليِّمان ، .ولا الّهُدهُد يُهَدهِد

ُ بما هدهَد َ به لِسُليّمان، وَ ما عَاد الخَبَر ُ يَقِيّناً

وَما عَادَتْ الّنِساء كَبلقيس سَواء ، وَلَم تَعِد ُ سَبأ جَنّة الأرضِ ، وَلا جَنّةِ السّماء ،،،، وَلَمْ يَعد العَرش كَما قَالتْ بلقيسُ: كأنه ُ هوَ ،،، وَلمْ يَعد إلا قولُها إني ظلمتُ

نَفسي،،،،

يا أيُها الصّدقُ الراحلُ عن أهلهِ ، والكامظ على جمرهِ

كم مرة سَتُصفع على خدك ، و كم مرةٍ سَتُطعن

بخصركَ ،وكم مرةٍ سَيَشيبُ شَعرُكَ ، كم وكم سَينام الغدر بِحِجْرِك ، يأيُها الصدق المُتَرجّل عن صهوةِ نهارك

لِم َ تتوارى بعتمة ِ الليل الطّويل وَ سيفك نائم بغمدهِ

وقت الهَجيّر تزدَري الكذّب بصمتٍ ، لِينطق الصمتُ

إني ظَلمتْ نفسي .

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