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العجرمية تكتب نثراً #هاشتاق #لصاحب #القضية
بقلم الكاتبة فايزة عبدالكريم الفالح
نحنً المُختَطَفُون
مِن ساعة
الزمن الضوئية
ممنُوعين
مِنْ التجوالِ
مِنْ التّرحالِ
بفضاءاتِ
مُرغَميّن تحتَ
إقامَة جبريّة
أخَاك لا بطل
وكلِ مرةٍ
ندّعي الفوز بالهداية
بأخر القَصيدة
أنا للبيع
هل من مشتري
سلعتهُ ثمينة
عظّم الله اجركم
المَزادُ ينتهي
شكرَ الله سعيَكُم
مجهولة الهوية
وبالأصل مشارقية
سر الجَنين مع أمهِ
والوِلاَدة قيصرية
والرِّضاعة والفِطام
والطَّعان والسَّلام
َمَسْلَبُون الإرادة
لَنا فُسحَة
باليوم ِ ساعة
عَقارب مخفيّة
تلدَغُ بِخفّة
دُروب النّجاة
تحصِدُ الأرواح
وَراء سَتائر مُخمَليّة
وَقَناديل الطّريق
تُضيئها الشّقاء
بفتيل الدماء
مهزوميّن الإِرادة
مُسلَبُون السّيادة
تلوثت اللّغة المهجورة
في شراين الكَلام
في كَواليس الزِّحام
و القَصيّدة تحتَضر
تًنادي الأقدام
البَريئة
يا طريقي الطويل
أغفر ليّ الإنتظار
غُضَّ البَصر عني
حُفاة قدماي
تلسَعُها الأرصِفة
مِنْ طولِ الإنتظار
مِنْ لَكَمات الفقر
مِنْ نَظَرات الشّفَقة للحرمان،،،
مِنْ عَوالقِ القُذُرات
بين أصابع قَدَماي
مِنْ نَظَرات المُتَعجّرف
لِربّاط سبّاطي البالي
بِتَقزّز وإحتقار
والقَضيّة تنام أدراجُها
وَحِكايات العابِثيّن
فيها هَزيلة
والأزقّة الجميلة
أضحت بائِسة طويلة
وَعناقيد العنب
ثِمارها قليلة
لمْ تعد تكفي
زوّار المدينة
حُقول القمح
اختَبأت بِلَفائف
تُريدُ أن تُنجب
حبات الدُّخن
بماء زمزم
تُريدُ أن تطوف الكعبة
الرّمليّة
نُردد مع الشّاعر
صاحب القَضيّة
أنا للبيع
نحنُ للبيع
هل مِنْ مُشتَري ؟
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