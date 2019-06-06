الرئيسية | ادب و ثقافة العجرمية تكتب نثراً #هاشتاق #لصاحب #القضية

بقلم الكاتبة فايزة عبدالكريم الفالح نحنً المُختَطَفُون مِن ساعة الزمن الضوئية ممنُوعين مِنْ التجوالِ مِنْ التّرحالِ بفضاءاتِ



أروَاحنا مُرغَميّن تحتَ إقامَة جبريّة



ونحنُ كَمُجبراً أخَاك لا بطل وكلِ مرةٍ ندّعي الفوز بالهداية

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باعَ الشاعرُ نفسه بأخر القَصيدة



أنا للبيع أنا للبيع هل من مشتري سلعتهُ ثمينة



والمَزاد يبدأ عظّم الله اجركم المَزادُ ينتهي شكرَ الله سعيَكُم

**

والقضيّة يا أبتي مجهولة الهوية



الوجهَة مغاربية وبالأصل مشارقية سر الجَنين مع أمهِ والوِلاَدة قيصرية والرِّضاعة والفِطام



منذُ الخَليقَة والسَّليقَة



و الجُنون والإنفِصام والطَّعان والسَّلام



هُن لُب القَضيّة

***

مُختَطَفون َمَسْلَبُون الإرادة لَنا فُسحَة باليوم ِ ساعة



داخِل اسوار ها عَقارب مخفيّة تلدَغُ بِخفّة



مأجورَة محميّة دُروب النّجاة



حُقولها ألغام تحصِدُ الأرواح وَراء سَتائر مُخمَليّة وَقَناديل الطّريق تُضيئها الشّقاء بفتيل الدماء

***

مُختَطَفُون مهزوميّن الإِرادة مُسلَبُون السّيادة تلوثت اللّغة المهجورة في شراين الكَلام



نزفت كُل المدادِ في كَواليس الزِّحام و القَصيّدة تحتَضر



على رقاقِ الصِّحاف



سُطورِها مُتَرامية



مبتورة

****

مُختَطَفون تًنادي الأقدام البَريئة يا طريقي الطويل أغفر ليّ الإنتظار غُضَّ البَصر عني



خٍطَواتي بطيئة حُفاة قدماي تلسَعُها الأرصِفة مِنْ طولِ الإنتظار مِنْ لَكَمات الفقر



مِنْ جِراح الإفتِقار مِنْ نَظَرات الشّفَقة للحرمان،،، مِنْ عَوالقِ القُذُرات بين أصابع قَدَماي مِنْ نَظَرات المُتَعجّرف لِربّاط سبّاطي البالي بِتَقزّز وإحتقار والقَضيّة تنام أدراجُها



والضّحية مجهول الهوية

****

نسائِم مَدينَتي ذَليلة وَحِكايات العابِثيّن فيها هَزيلة والأزقّة الجميلة أضحت بائِسة طويلة وَعناقيد العنب



واشجار التين ثِمارها قليلة لمْ تعد تكفي زوّار المدينة حُقول القمح



وَ الشَّعير



وَ الخميرة اختَبأت بِلَفائف



الأوراق تُريدُ أن تُنجب حبات الدُّخن



بعيدا عن الضجيج



تُريدُ أن تغتسل بماء زمزم



مِنْ دَنَس العبيد تُريدُ أن تطوف الكعبة



مع الحَجيّج



هي حُقول



القمح



والشعير



والخميرة



بِحملِِها خفيفة ثقيلة



وما زالت القَضيّة



مجهولة الهوية



لأننا مُختَطَفُون



مُحتَجِزون



بِعُقرِ السّاعة الرّمليّة نُردد مع الشّاعر صاحب القَضيّة أنا للبيع نحنُ للبيع هل مِنْ مُشتَري ؟

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