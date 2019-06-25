الرئيسية | ادب و ثقافة عريس الجنة

اتخذ همام مقعده فى القطار بعد ان قضى أجازته الخمسه أيام وقد تمت خطبته لالهام نام همام ورأى فى المنام والده رضوان قد اعد المكان وهو سعيدا فرحان والى جواره شقيقه زيدان وتشابكت اليدان يرقصان على نقر النقرزان أهل البلد حولهما فى سعاده رغم الزحام تطوعت اشجان ورقصت بالشمعدان ومعها اليها اشجان وقام رجلان من الجيران وزبحا نعجتان تحيه للعرسان فى مناخ تسوده الفرحه والوئام سارا العرساان بين الزحام زغاريد ام امام وام اسلام أيقظت البنات من الاحلام وقف القطار وهب همام عائدا الى الميدان قص على زملاءه المنام وعرفوا موعد الزفاف بعد شهر الصيام ومرت الايام وهجم اللئام على كمينه وهم صيام استبسل فى القتال أ صيب همام ونال الشهاده وصل النبأ الى اهل البلد خرجوا عن بكرة ابيهم واستقبلوا الجثمان بالزغاربد بعد ان لحق الشهيد برفاقه لتطهير سيناء وجيل بعدجيل يرويها بالدماء الفاتحه على اشرف الرجال وتحقق المنام لعروس من بنات الحور الشهاده اعظم الامال لكل همام وكل عام وجنودنا البواسل بتمام اليقظه

والانتباه وفى ذكرى حرب رد الكرامه لمصر السادس من اكتوبر نقول للجنو د على الجبهه تأسوا بمن سجلهم التاريخ شهداءنا

الابرار.

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