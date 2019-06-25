 وطنا نيوز -عريس الجنة
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عريس الجنة
التاريخ : 06-06-2019 11:03:09 المشاهدات: 939

 اتخذ همام مقعده فى القطار بعد ان قضى أجازته الخمسه أيام وقد تمت خطبته لالهام  نام همام ورأى فى المنام  والده رضوان قد اعد المكان وهو سعيدا فرحان والى جواره شقيقه زيدان وتشابكت اليدان يرقصان على نقر النقرزان أهل البلد حولهما فى سعاده رغم الزحام تطوعت اشجان ورقصت بالشمعدان ومعها اليها اشجان وقام رجلان من الجيران وزبحا نعجتان تحيه للعرسان فى مناخ تسوده الفرحه والوئام سارا العرساان بين الزحام زغاريد ام امام وام اسلام أيقظت البنات من الاحلام وقف القطار وهب همام عائدا الى الميدان قص على زملاءه المنام وعرفوا  موعد الزفاف بعد شهر الصيام ومرت الايام وهجم اللئام على كمينه وهم صيام استبسل فى القتال  أ صيب همام ونال الشهاده وصل النبأ الى اهل البلد خرجوا عن بكرة ابيهم واستقبلوا الجثمان بالزغاربد بعد ان لحق الشهيد برفاقه لتطهير سيناء وجيل بعدجيل يرويها بالدماء الفاتحه على اشرف الرجال وتحقق المنام لعروس من بنات الحور  الشهاده اعظم الامال لكل همام وكل عام وجنودنا البواسل بتمام اليقظه
والانتباه وفى ذكرى حرب رد الكرامه لمصر السادس من اكتوبر نقول للجنو د على الجبهه تأسوا بمن سجلهم التاريخ شهداءنا
الابرار.


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