 وطنا نيوز -وفاة شاب أردني قبل زفافه بأيام
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وفاة شاب أردني قبل زفافه بأيام
التاريخ : 02-10-2020 11:51:35 المشاهدات: 2261

وطنا اليوم-عمان:توفي ظهر امس الخميس الشاب فادي الناطور إثر حادث سير مؤسف.
وكان المرحوم الناطور يستعد لحفل زفافه المقرر بعد أيام معدودة بتاريخ 8/10 إلا أن القدر لم يمهله ليوارى الثرى في مقبرة سحاب.
إنا لله وإنا إليه راجعون







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