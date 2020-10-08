الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة شاب أردني قبل زفافه بأيام

وطنا اليوم-عمان:توفي ظهر امس الخميس الشاب فادي الناطور إثر حادث سير مؤسف.

وكان المرحوم الناطور يستعد لحفل زفافه المقرر بعد أيام معدودة بتاريخ 8/10 إلا أن القدر لم يمهله ليوارى الثرى في مقبرة سحاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون











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