الرئيسية | جرائم وحوادث بيان حول وفاة شخص داخل أحد المراكز الأمنية

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل أيام ورد بلاغ لمركز امن البيادر في العاصمة من ذوي احد الأشخاص يفيد بقيامه بإيذاء نفسه ومحاولة إيذاء ذويه وإلحاق أضرار مادية داخل المنزل، حيث جرى التحرك للمكان وضبط الشخص وتحويله للمستشفى حيث احتصل على تقرير طبي كونه قام بايذاء نفسه، ومن ثم تم اصطحابه للمركز الأمني .

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص تم إسعافه لاحقاً للمستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء، وما لبث أن فارق الحياة، الأمر الذي استدعى القيام بكافة الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيث جرى تحويله للطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة يعود لانسداد الشريان الرئوي (جلطة رئوية والوفاة طبيعية) ، وجرى إكرام جثته ودفنها من قبل ذويه .

وتابع الناطق الإعلامي أن هناك من حاول استغلال تلك الحادثة للإساءة لرجال الامن العام وكيل الاتهامات الباطلة لهم بنشر صور لجثة المُتوفى بعد التشريح ومحاولة إيهام الآخرين بأنه تعرض للضرب داخل المركز الامني وكل ذلك غير صحيح ومثبت بالضبوطات والتقارير الطبية وبلاغ ذويه وإفاداتهم بانه من قام بايذاء نفسه داخل المنزل إضافة الى تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة والذي أكد أن سبب الوفاة مرضي وتم احالة كافة الاوراق التحقيقية للمدعي العام المختص .

مشدداً ان مديرية الامن العام لن تسمح لاي كان بكيل الاتهامات ومحاولة تلفيق التهم لرجال الامن العام جزافاً وستتابع كل من قام بذلك وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، داعياً الجميع للحذر من مثل المنشورات المشبوهة التي تهدف للإساءة وتحوير الحقائق وتضليل الرأي العام .

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