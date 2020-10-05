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السجن 10 سنوات لعصابة سلب بالأردن
وطنا اليوم-عمان:عقدت محكمة أمن الدولة برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية الرائد العسكري عامر القطيفان والرائد القضي العسكري عمر البطوش وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة جلسة علنية وأصدرت قراراها بالحكم على 4 أشخاص بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات والرسوم بعد أن ثبت ارتكابهم جرم (تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أعمال اللصوصية خلافا لأحكام المادة 3/ط وبدلالة المادة 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
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