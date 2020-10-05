الرئيسية | جرائم وحوادث السجن 10 سنوات لعصابة سلب بالأردن

وطنا اليوم-عمان:عقدت محكمة أمن الدولة برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية الرائد العسكري عامر القطيفان والرائد القضي العسكري عمر البطوش وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة جلسة علنية وأصدرت قراراها بالحكم على 4 أشخاص بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات والرسوم بعد أن ثبت ارتكابهم جرم (تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أعمال اللصوصية خلافا لأحكام المادة 3/ط وبدلالة المادة 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وبحسب بيانات المحكمة فإن المتهمين تربطهم علاقة صداقة ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة،عقدوا في بداية عام 2018 فيما بنهم اتفاقا لإيقاع السرقات وسلب المحال التجارية في العاصمة عمان، وتنفيذا لذلك الاتفاق أعدوا العده اللازمة لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه في بداية الشهر الأول من العام 2018.

وبدأ المتهمين بتنفيذ مخططهم وبالسرقة والسطو على 7 مواقع من ضمنها سوبر ماركت وصيدليات وسلبوا مبالغ مالية وهواتف خلوية وبطاقات شحن وكروزات دخان مستخدمين أداه حاده.

وعلى اثر الشكاوى التي تقدم بها أصحاب المحالات التي تعرضت للسلب وبعد البحث والتحري فقد جرى بتاريخ 4/2/2018إلقاء القبض على المتهمين

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