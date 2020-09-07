الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل عبارة بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول إخفاء مجهولين كميات كبيرة من المواد المخدرة في احدى المناطق الخالية من السكان في محافظة المفرق حيث تم التحرك للمكان وبمسح المنطقة وتمشيطها عثر داخل احدى العبارات على ( 90 الف حبة مخدرة ، 268 كفاً من مادة الحشيش المخدرة) وما زال التحقيق جارياً لتحديد هوية المتورطين في القضية.

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