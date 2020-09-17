الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف ناشر فيديو يدعي تهريب الأمن لمطلوب خطير

وطنا اليوم-عمان:اوقف مدعي عام عمان علي الخضيري اليوم الثلاثاء، ناشر مقطع فيديو يدعي فيه قيام رجال الامن العام بتهريب مطلوب خطير في حي الطفايلة في منطقة جبل التاج، 7 أيام على ذمة التحقيق.

وكان مصدر أمني نفى هذه الاشاعة وتم ضبط ناشر الفيديو وتحويله للمدعي العام بتهمة تحقير رجال الامن العام ونشر فيديوهات، ولا زال التحقيق جار.

وكان نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما اشيع حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ادعى ناشره قيام رجال الامن بتهريب احد المطلوبين في منطقة جبل التاج.

وقال الناطق الإعلامي إن الحادثة المعنية بالفيديو هي بالاصل بلاغ حول وجود مشاجرة بين شخصين في منطقة جبل التاج، ولدى وصول الدوريات للتعامل مع البلاغ لاذ احد الاشخاص بالفرار بعد تمكنه من الصعود الى سطح احدى العمارات والفرار الى عمارة اخرى.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر