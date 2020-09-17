الرئيسية | جرائم وحوادث مداهمات امنية وضبط مطلوبين بعدد من المحافظات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تعاملوا خلال الايام الماضية مع عدد من قضايا السرقات والقبض على الاشخاص المطلوبين وكان ابرز تلك القضايا مداهمة احد الاشخاص المطلوبين في شرق العاصمة والقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة ومحاولته الفرار وضُبط بحوزته مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة وعُثر بداخلها ما يقارب ال 8000 حبة مخدرة .

وفي محافظة الكرك تم التعامل مع قضيتي سرقة لمصاغات ذهبية وفي القضية الاولى ضُبط شخص سرق مصاغات ذهبية بقيمة 4000 دينار بعد التحقيق في شكوى من صاحب المنزل بدخول شخص لمنزله وسرقة المصاغات الذهبية ، وفي القضية الثانية ضُبط شخص كذلك سرق مصاغات ذهبية من احدى السيدات وضبطت المسروقات بحوزته .

وفي محافظة المفرق القي القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامه بسرقة احدى المركبات اثر متابعة لمعلومات وردت حوله وبالتحقيق اعترف بقيامه بارتكاب تسع سرقات اخرى لمحال تجارية ومركبات .

وفي محافظة اربد ورد بلاغ من مندوب احدى الشركات بسرقة (8883) ديناراً ومجموعة من الاجهزة الخلوية ومواد اخرى من داخل قاصة في احد فروع الشركة، حيث تمكن المحققون بعد جمع المعلومات من تحديد هوية مرتكب السرقة والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بذلك وضُبط بحوزته اجزاء من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر