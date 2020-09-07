الرئيسية | جرائم وحوادث بزمن قياسي .. القبض على سالب فرع احد البنوك في الجبيهة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة شمال عمان حول دخول شخص مجهول وملثم لفرع احد البنوك في منطقة الجبيهة وسلب مبلغ يقدر ب 2000 دينار من داخله تحت التهديد والفرار من المكان، حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورط والقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبوقت قياسي ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية المتورط، حيث جرى تحديد مكان وجوده وعند مداهمته حاول الفرار الا ان القوة الامنية تمكنت من القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وبارتكاب حادثة السلب وضبط مبلغ 1200 دينار من المبلغ المسلوب بحوزته وما زال التحقيق جارياً.

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