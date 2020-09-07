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بزمن قياسي .. القبض على سالب فرع احد البنوك في الجبيهة
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة شمال عمان حول دخول شخص مجهول وملثم لفرع احد البنوك في منطقة الجبيهة وسلب مبلغ يقدر ب 2000 دينار من داخله تحت التهديد والفرار من المكان، حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورط والقاء القبض عليه.
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