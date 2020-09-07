الرئيسية | جرائم وحوادث مقتل شخص بمشاجرة في مادبا

وطنا اليوم-عمان:قتل شاب عشريني الليلة الماضية، إثر مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري في منطقة الحي الشرقي في محافظة مادبا.

وقال محافظ مادبا على الماضي في تصريح إن غرفة العمليات في مديرية شرطة مادبا تبلغت مساء الأحد بوجود مشاجرة استخدمت فيها سلاح ناري، افضت الى مقتل شاب عشريني إثر إصابة بطلق من بندقية بمبكشن.

وأضاف الماضي أن الحاني سلم نفسه طواعية للأجهزة الأمنية فيما اتخذت الحاكمية الإدارية الإجراءات المتبعة عشائريا باجلاء أسرة الجاني خارج مادبا درئا للفتن والمشاكل واخذ عطوة عشائرية لتهدئة الأنفس

وأشار إلى أن المدعي العام باشر التحقيق في القضية ليسار لتحويلها إلى المحكمة المختصة.

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