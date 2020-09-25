الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن: 435 مخالفة قطع إشارة ضوئية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:تعاملت إدارة السير مع ٣٣٩ حادثا مروريا في الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، منها ٢٣٩ حادث في العاصمة عمان نتج عنها خمس إصابات ، و١٠٠ حادث في المحافظات نتج عنها خمس إصابات.

وبحسب التقرير الصباحي اليومي لإذاعة الامن العام ، فان مرتبات إدارة السير ومن خلال انتشارها الواسع في محافظات المملكة كافة تعاملت مع ١٣٨٦ بلاغاً استجابت لها بحرفية واقتدار للحفاظ على انسيابية المرور وتأمين سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتحركة والخطرة، ضبط العاملون في إدارة السير ٤٣٥ مخالفة لقطع الإشارة الضوئية و٩ مخالفات للقيادة المتهورة و ٥٨ مخالفة للعبث بلوحات الأرقام , و٤ مخالفات لسائقين غير مرخصين ، وفيما يتعلق بمخالفة استخدام الهاتف النقال تم التعامل مع ١١٨٦ مخالفة .

وتعاملت الدوريات الخارجية خلال ال24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية نتج عنها عدد من الإصابات وتم ضبط مركبة تسير بسرعة( ١٢٣ كم / س ) على الطريق الصحراوي داخل تحويلة العامرية، مما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق .

وفي محطة الأبيض الأمنية تعاملت الكوادر الأمنية مع حالة إنسانية لسيدة كانت تعاني من حالة صحية غير مستقرة خلال قيادتها للمركبة وتم تقديم الاسعافات الأولية لها ونقلها من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز صحي القطرانة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر