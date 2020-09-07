الرئيسية | جرائم وحوادث قتيلان وإصابة رجل أمن بعد اشتباك مسلح في مأدبا

وطنا اليوم-عمان:توفي قبل قليل المصاب الذي كان متواجدا فجر أمس السبت مع مطلوب في مدينة مادبا، وتبادلا مع فريق مداهمة أمنية وابلا من العيارات النارية، انتهت بمقتل المطلوب وإصابة الشخص الذي كان برفقته، إضافة إلى أحد رجال الأمن.

وخضعت جثة المطلوب للتشريح أمس لغايات تعليل سبب الوفاة، والمرجح أن يتم بعد قليل تشريح جثة الشخص الذي كان يرافقه وتعرض للإصابة أدت إلى وفاته قبل قليل.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أعلن صباح أمس السبت انه على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاة مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر امس تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما ادى لاصابة احد رجال الامن العام (وهو قيد العلاج) ، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شحص اخر ممن كانو برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.

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