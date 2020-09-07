الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يسيطر على أعمال شغب في ذيبان

وطنا اليوم-عمان:سيطرت الأجهزة الأمنية على أعمال شغب اندلعت مساء السبت في لواء ذيبان بمحافظة مادبا وذلك على خلفية مقتل مطلوب في قضايا الاتجار بالمخدرات خلال مداهمة امنية نفذت فجر السبت.

وبحسب شهود عيان فان عددا من الاشخاص قاموا باغلاق بعض الطرق بالحجارة والاطارات المشتعلة، احتجاجا على مقتل مطلوب خلال مداهمة امنية نفذت في لواء ذيبان بمحافظة مادبا

وأضاف الشهود ان المحتجين قاموا بالقاء الحجارة على مركز أمن ذيبان، دون وقوع اصابات، حيث تواجدت الاجهزة الامنية في المكان على الفور، وعملت على فضهم.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام قد قال ان على اثر متابعة أحد الأشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا أمنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاه مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر السبت تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الأشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه.

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