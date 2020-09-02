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ضبط 79 مخالفة قيادة متهورة و2650 مخالفة قطع اشارة ضوئية
وطنا اليوم-عمان:بينت مديرية الأمن العام انها ومنذ بداية الحملة المرورية الخاصة التي أطلقتها الإدارات المرورية للتصدي لمخالفات القيادة المتهورة بطيش وإهمال بتاريخ 2020/9/1، ضبطت 79 مخالفة جرى اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحجز المركبات وتحويل سائقيها إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة اضافة الى ضبط 2650 مخالفة لقطع الاشارة الضوئية في ذات الفترة .
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