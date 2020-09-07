الرئيسية | جرائم وحوادث جاهة الإسراء تلتزم بمنع الرئيس من الدخول إلى الحرم الجامعي

وطنا اليوم-عمان:تم استقبال جاهة كريمة اليوم الأربعاء في منزل والد الطالب احمد فيصل الشخانبة، الذي اثارته قضيته الشارع الأردني.

وتم تداول الحادثة التي تعرض لها الطالب الشخانبة في الجامعة يوم الإثنين الماضي.

فيما صدر عن اهالي الطالب بيان قالوا فيه إنه واكراما للجاهة تم اعطاء عطوة مفتوحة لحين خروج الطالب الشخانبة من المستشفى مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية والمدنية امام القضاء وهو الفيصل بالحكم والتزمت الجاهة أيضا بمنع رئيس الجامعة من دخول الجامعة.

وفي حال عدم الإلتزام بما تم الاتفاق عليه سيكون هناك اجتماع عام لاتخاذ الإجراءات العشائرية اللازمة.

وكان على رأس الجاهة السادة التالية أسماؤهم: الشيخ طراد المسلط الفايز

علي صقر الحامد

النائب فضيل النهار المناصير

ثامر ملوح الفايز

د محمد القهيوي

د اكرم عبدالكريم طراد

الشيخ ايمن البداوي

الشيخ طه فليح العجارمة

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