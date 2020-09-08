الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على “المتهور” سائق “القاطرة والمقطورة”

وطنا اليوم-عمان:ألقت كوادر الأمن الوقائي، الجمعة، القبض على سائق شاحنة (قاطرة ومقطورة) قادها بطيش وتهور على الطريق الصحراوي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنه “جرى أمس تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله سائق مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) يقودها بطيش وإهمال واستهتار من خلال إخراج قدمه من النافذة ما شكل خطراً شديداً على حياة وسلامة مستخدمي الطريق”.

وأكد السرطاوي أن “العاملين في الامن الوقائي تمكنوا بعد التحقق من الفيديو والبحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد مركبة الشحن وسائقها وجرى ضبطه والمركبة التي كان يقودها وسيتم اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحقه”.

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