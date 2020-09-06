الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مركبة تحمل 27 راكبا بسرعة 170 كم في طريقها لعمان

وطنا اليوم-عمان:كثفت إدارة السير من دورياتها الآلية والراجلة لضبط كافة المخالفات على طرق المملكة مع التركيز على المخالفات المتحركة الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات، فيما ضبطت مركبة "متوسطة" تحمل 27 راكبا بسرعة 170 كم في طريقها لعمان .

وبحسب مندوب إدارة السير خلال الرسالة الصباحية التوعوية عبر أثير إذاعة الأمن العام " أمن إف إم " فقد تعاملت مرتبات إدارة السير المنتشرين على كافة طرق المملكة مع العديد من المخالفات أبرزها ضبط 132 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .

وأضاف انه تم ضبط قلاب محمل بـ 11 راكب بالصندوق الخلفي ، كما تم تحرير 4 مخالفات قيادة بصورة متهورة إضافة إلى تحرير 48 مخالفة إخفاء معالم لوحة أرقام المركبات وتغيير معالمها .

ومن ابرز الحوادث التي تعاملت معها إدارة السير يوم أمس حادث تصادم( التتابع القريب ) بين مركبتين سيارة شحن وسيارة ركوب صغيره نتج عنه عشر إصابات ، بسبب تحميل أشخاص في الصندوق الخلفي لمركبة الشحن .

من جانبه أكد مندوب الدوريات الخارجية انه تم التعامل مع 1367 بلاغ تضمنت حوادث مرورية في اختصاص المملكة بالكامل خلال 48 الساعة الماضية ، نتج عنها وفاتين وعدد من الإصابات .

وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى ضبط مركبة " ركوب متوسط " قامت بمخالفة أمر الدفاع رقم " 3 " بتحميل 27 راكب كما تم ضبط مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ما بعد محطة الزميلة باتجاه عمان بسرعة 170 كم بالساعة.

وتهيب الإدارات المرورية بالأخوة السائقين ضرورة التقيد بالحمولة المقررة للمركبات ، وعدم استخدام المركبات لغير الصفة المخصصة لها ، وتحميل الأشخاص بالصندوق الخلفي لمركبات الشحن ، مما يشكل خطورة عليهم وعلى مستخدمي الطريق .

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