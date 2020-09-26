الرئيسية | جرائم وحوادث الكهرباء الاردنية توضح حول حريق في الشميساني

وطنا اليوم-عمان:اعلن مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الاردنية ان الحريق الذي حدث على سطح احدى المباني في منطقة الشميساني الجمعة، غير ناتج عن محول للشركة او اي من اجزاء الشبكة الكهربائية، مؤكدا ان الشبكة الكهربائية تعمل بكل كفاءة حيث يتم توصيل التيار بشكل منتظم برغم إرتفاع درجات الحرارة في المملكة، وان الفرق الفنية المكلفة بالعمل تعمل كالمعتاد على مدار الساعة لادامة الخدمة للمشتركين.

واضاف المصدر ان وسائل اعلام محلية تداولت اليوم خبرا مفاده ان الحريق ناجم عن إحتراق احد محولات الكهرباء وتوضيحا لذلك تنفي الشركة أي صلة بالحادث؛ فالحريق الذي حدث غير مرتبط بشبكة الشركة او اي محولاتها واي من اجزاء الشبكة الكهربائية.

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