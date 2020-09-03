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ضبط عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن في الكرك
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الإجراءات الأمنية التي باشرتها مديرية الأمن العام بعد الاعتداء الذي تعرضت له قوة امنية من قبل مجموعة من الأشخاص في محافظة الكرك اول امس اثر حملة امنية لتنفيذ امر الدفاع وإغلاق المحال التجارية قد افضت لضبط عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء ، والبحث ما زال جاريًا عن باقي الأشخاص وبوشرت التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
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