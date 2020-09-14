الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن: سرعة الوصول للحادث 13 دقيقة

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة السير إن إحصائية عام 2019 أظهرت أن حوادث الدهس من المجموع الكلي للحوادث التي نتج عنها إصابات بلغت 34% وان نسبة 37% من الوفيات ناتجة عن حوادث دهس المشاة بحسب إحصائية عام 2019.

ودعات الإدارة السائقين إلى عدم الوقوف والتوقف عند معابر المشاة وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في العبور، وكذلك أمام المدارس تجنباً لحوادث الدهس .

وأشارت الى انه تم تعزيز مندوبي الحوادث على الطرقات ورفدهم بالآليات من اجل سرعة الوصول إلى مكان الحادث حيث أظهرت إحصائية شهر " آب " أن سرعة الوصول الى مكان الحادث وصلت الى 13 دقيقة و13 جزء من الثانية .

وفيما يتعلق بالحوادث التى تم التعامل معها خلال آل 24 ساعه الماضية حيث تم ضبط 47 1 مركبة قام سائقوها بقطع الإشارة الضوئية حمراء وضبط 3 مركبات ارتكبت مخالفة القيادة بصورة متهورة .

فيما بلغ مجموع الحوادث ضمن اختصاص العاصمة 339 حادث مروري نتج عنها 13 إصابة وفي المحافظات وقع 109 حوادث نتج عنها 7 إصابات .

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