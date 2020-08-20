الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مركبة تسير بسرعة بـ 170 كم بالساعة في منطقة السلطاني

وطنا اليوم-عمان:تعاملت إدارة السير خلال الساعات ال 24 ساعه الماضية مع العديد من المخالفات أبرزها وضع لاصق على لوحة أرقام المركبة كما تم ضبط مركبة قام سائقها بتزوير رخصة القيادة المنتهية الصلاحية كما تم ضبط مركبة مطلوبة .

وقال مندوب إدارة السير خلال انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، كما تم ضبط باصين لنقل الركاب خالفا قانون الدفاع رقم 11 بتحميل ركاب زيادة عن الحمولة المقررة .

من جانبه أكد مندوب الدوريات الخارجية ضبط مركبة تسير بسرعة بـ 170 كم بالساعة في منطقة السلطاني باتجاه عمان حيث تم ضبط المركبة وتم إجراء المقتضى القانوني وحجز المركبة ، كما تعاملت إحدى دوريات الدوريات الخارجية مع تعطل مركبة عند تحويلة المحمودية حيث تم تامين الركاب بمركبة أخرى

وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى وجود التزام ملموس من قبل مستخدمي الطرق الخارجية خصوصا الطريق الصحراوي نتيجة الضبط المروري والرقابة المكثفة.

وتعمل الدوريات الخارجية ومن خلال المحطات الأمنية على إيقاف السيارات الكبيرة ( الشاحنات ) وتفقدها من خلال توافر إجراءات السلامة العامة ، والتأكد من صلاحتيها الفنية ، مما أدى الى انخفاض نسبة الحوادث والمخالفات المرتكبة من قبل سائقي المركبات

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر