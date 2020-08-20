112 حريقا في الأردن خلال أول أيام موجة الحر

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرية الدفاع المدني إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 112 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة وأعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي.

وأضافت أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها ومنع انتشارها للاماكن المجاورة.

وتعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1609 حالات إسعافية مختلفة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع 105 حوادث إنقاذ, و147 حادث إطفاء بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 879 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، وذلك من خلال فريق المواد الخطرة.