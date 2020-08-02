الرئيسية | جرائم وحوادث تفاصيل مروعة بجريمة مقتل لبنانية حرقا على يد زوجها الأردني

وطنا اليوم-عمان:قتلت سيدة من الجنسية اللبنانية حرقا على يد زوجها الأردني، الخميس، في جريمة بشعة هزت الرأي العام، عندما سكب زوجها القاتل الديزل عليها خلال جلوسه معها في منطقة خالية من السكان بالقرب من مكاور بمحافظة مادبا.

واعلنت مديرية الامن العام في ساعة متاخرة من ليل الخميس القبض على الزوج بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة مادبا حول وجود جثة محترقة لسيدة من جنسية عربية والقبض على زوجها المشتبه به بقتلها.

مصادر مقربة من التحقيق قالت:، إن الزوج القاتل حرق زوجته بسكب الديزل عليها خلال اصطحابها لمكان خال ويقرب من منطقة مكاور وخلال جلوسهما سويا بمناقشة الخلافات العائلية فيما بينهما وشكه بها، قام بسكب الديزل عليها وأضرم النار بها .

وأضافت ذات المصادر، ان القاتل الذي يعمل سائق باص عمومي ظل يشاهد زوجته المغدورة تحترق دون محاولة منه لإخماد النار التي شبت بها ليقوم بنقلها إلى مكان آخر والقى بالجثة به .

وتابع المصدر أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى سلطان الشخانبة والطبيب الشرعي سيف الحمارنة وفريق المختبر الجنائي انتقلوا للكشف على مسرح الجريمة (مكان الجثة ومكان الحريق).

وأضاف أن القاتل قام بالاتصال بأحد أقربائه وإبلاغه بارتكابه الجريمة الأمر الذي أخذ بقريب القاتل لإبلاغ مديرية شرطة مادبا .

ويتوقع أن يمثل الجمعة القاتل امام مدعي عام الجنايات الكبرى لاستجوابه عن الجريمة التي ارتكبها بحق زوجته المغدورة .









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