الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على باعة متجولين يمتهنون الشعوذة

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة معان اليوم القبض على عدد من الباعة المتجولين الذين يمتهنون أسلوب الشعوذة الموجدين في المدينة والذين يأتون لها من مناطق أخرى .

وأكدت مصادر بلدية معان أن طواقم التفتيش التابعة للبلدية بمشاركة مديرية التنمية الاجتماعية وشرطة معان والتي تضم عدد من المختصين نفذت حملة واسعة صباح اليوم على الأسواق تركزت على المتسولين والمشعوذين.

وأكد رئيس بلدية معان الدكتور أكرم كريشان أن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بين الأحياء السكنية في مدينة معان يقومون ببيع بعض الأدوات ويستخدمونها للتغطية على عملهم الرئيس وهو الشعوذة تحت مسميات متعددة وهو قراءة الفنجان والكف وعثر على عدد من الأشياء التي يستخدمونها في أعمال الشعوذة والدجل على أعين الناس حيث تم اتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية .

وأضاف كريشان أن الحملة جرت في إطار التعاون المشترك بين بلدية معان ومديرية شرطة محافظة معان والتنمية الاجتماعية علي إثر شكاوى تلقتها الجهات المعنية وذلك بهدف وضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط المتسولين والمشعوذين الذين يأتون إلى المحافظة من خارجها

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