الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة طبيبة أردنية بأميركا

وطنا اليوم-عمان:توفيت قبل أيام طبيبة أسنان أردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تضارب الأنباء حول سبب وفاتها .

الطبيبة رائدة الصعوب ، انتقلت الى رحمة الله تعالى ، وسط أنباء تشير الى أنها توفيت بحادث سير ، فيما أشارت أنباء أخرى أنها توفيت بعد معاناتها مع مرض عضال.

وكانت الدكتورة رائدة سامي الصعوب أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان قد فازت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان في ولاية كاليفورنيا .

وللمرة الثانية على التوالي حظيت الصعوب بمنصب نقيب اطباء الأسنان الولاية التي تقطن بها مع عائلتها.

والصعوب الشابة عضو مقرر بهيئة المحلفين للأطباء في الولاية.

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