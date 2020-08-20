وفاة طبيبة أردنية بأميركا

وطنا اليوم-عمان:توفيت قبل أيام طبيبة أسنان أردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تضارب الأنباء حول سبب وفاتها .
الطبيبة رائدة الصعوب ، انتقلت الى رحمة الله تعالى ، وسط أنباء تشير الى أنها توفيت بحادث سير ، فيما أشارت أنباء أخرى أنها توفيت بعد معاناتها مع مرض عضال.
وكانت الدكتورة رائدة سامي الصعوب أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان قد فازت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان في ولاية كاليفورنيا .
وللمرة الثانية على التوالي حظيت الصعوب بمنصب نقيب اطباء الأسنان الولاية التي تقطن بها مع عائلتها.
والصعوب الشابة عضو مقرر بهيئة المحلفين للأطباء في الولاية.