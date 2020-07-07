الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على لصوص منازل في عمان و مدرسة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبتاريخ 7/7/2020 تقدم احد الاشخاص بشكوى للبحث الجنائي بتعرض منزله في العاصمة للسرقة من قبل مجهولين وأخذ مبلغ 80 الف دينار و20 الف دولار من داخل قاصة حديدية .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً خاصاً من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق في القضية منذ لحظة تلقي البلاغ ليتمكن امس من خلال جمع المعلومات وتتبعها من الوصول لتحديد هوية ثلاثة اشخاص اُشتبه بارتكابهم للسرقة،حيث القي القبض عليهم جميعاً وبالتحقيق معهم اعترفوا بذلك وضبط بحوزتهم 53 الف دينار و5 الاف دولار من المبالغ المالية التي سرقت وما زال التحقيق جارياً معهم.

وفي ذات السياق فقد تمكن العاملون في قسم بحث جنائي الزرقاء من القاء القبض على شخص قادت التحقيقات للاشتباه به بعد التحقيق في بلاغ ورد من مديرة احدى المدارس في محافظة الزرقاء بدخول شخص مجهول وسرقة معدات من داخل المدرسة،واعترف بالتحقيق معه بارتكاب السرقة وضبطت بدلالته كافة المسروقات.

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