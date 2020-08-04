الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن : بعض السلوكيات على الطرق وصلت حد الاستهتار

وطنا اليوم-عمان:واصلت إدارتي السير والدوريات الخارجية تعزيز إجراءاتهما على الطرق الداخلية والخارجية، وحملاتهما الهادفة لتعزيز الثقافة المرورية والحد من حوادث السير.

وركزت الرسالة الصباحية لمندوبي الإداريتين المروريتين على إذاعة الأمن العام "أمن أف أم" ، على توعية السائقين، والتنبيه على ضرورة الابتعاد عن ممارسة السلوكيات الخاطئة التي تجاوزت مفهوم المخالفة ووصلت حد الاستهتار، الأمر الذي استدعى تنفيذ الإدارتين لحملة لمتابعة التزام سائقين الآليات الثقيلة على الطرق الخارجية بقواعد السير واحتياطات السلامة العامة ، و لضبط المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وبين مندوب إدارة الدوريات الخارجية ضبط إحدى الدوريات المتحركة لسائق شاحنة محملة بحوالي 40 طناً، يدخن الأرجيلة أثناء قيادته، فضلاً على أنه لا يحمل رخصة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، حيث تم ضبطه وتحويله إلى الحاكم الإداري، وحجز المركبة.

كما أشار مندوب الدوريات الخارجية إلى ضبط مركبة على الطريق الصحراوي يقودها حدث عمره 15 عاماً وبرفقته شقيقه الأصغر (12 عاماً)، الأمر الذي يعتبر استهتاراً بالغاً بحياتهما وحياة مستخدمي الطريق.

من جانبه بين مندوب إدارة السير، تلقي إدارة السير ل 1300 بلاغ تعاملت معها داخل العاصمة عمان ، فضلاً عن الجهود المبذولة في الميدان والتعامل المباشر مع بعض المشاهدات لدى رجال السير.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، واتباع قواعد السير أثناء الحركة أو الوقوف والتأكد من صيانة المركبات، وصلاحية الإطارات. مشيراً إلى أهمية اتباع وسائل واحتياطات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات، والدراجات التي لا يصح قيادتها دون ارتداء الخوذة الواقية الضرورية للحد من إصابات الرأس الخطرة .

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