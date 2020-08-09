الرئيسية | جرائم وحوادث مقتل أربعيني بمشاجرة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قتل رجل اربعيني اثر إصابته بعيار ناري في مخيم الزرقاء وفقا لمصدر امني.

وفي التفاصيل ، قال المصدر ان بلاغا ورد بلاغ فجر الاحد بوجود شخص اربعيني مصاب بعيار ناري في منطقة القدم في مخيم الزرقاء حيث تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وما لبث وأن فارق الحياة.

وأضاف المصدر : تم إخلاء الوفاه إلى مركز الطب الشرعي والبحث جار عن مطلق النار بعد تحديد هويته

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