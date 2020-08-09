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ضبط "تريلا" تحمل 50 راكباً في العاصمة عمان
وطنا اليوم-عمان:ضبط العاملون في قسم سير جنوب عمان بإدارة السير، صباح الأحد، في منطقة دوار الشعب بالعاصمة عمان، إحدى المركبات (تريلا) يرتكب سائقها مخالفة تحميل ركاب في غير الأماكن المخصصة، حيث كانت المركبة محملة بخمسين طالباً في الصندوق الخلفي، مما عرض حياتهم للخطر، وبشكل يتنافى أيضا مع الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية الخاصة للحد من عدوى انتشار فيروس كورونا.
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