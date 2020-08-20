حبس مدير مدرسة أطلق عيارات نارية تجاه راعي أغنام

وطنا اليوم-عمان:أيدت محكمة بداية جزاء المفرق بصفتها الاستئنافية حكم محكمة صلح جزاء المفرق القاضي بإدانة مدير مدرسة بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).
ثانياً: إدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).
ثالثاً: إدانته بجرم التهديد بالسلاح والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم.
رابعاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه أثناء قيام المشتكي (...) برعي الأغنام العائدة له في الوادي في منطقة بريقا حضر اليه المشتكى عليه (....) وقال له (طلع حلالك من الوادي أكلتوا الزرع)، ثم قام بإطلاق عيار ناري باتجاهه وثلاثة أعيرة نارية في الهواء وقام بتهديده، ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.