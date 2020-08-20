 وطنا نيوز -حبس مدير مدرسة أطلق عيارات نارية تجاه راعي أغنام
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حبس مدير مدرسة أطلق عيارات نارية تجاه راعي أغنام
التاريخ : 07-08-2020 03:10:44 المشاهدات: 2389

وطنا اليوم-عمان:أيدت محكمة بداية جزاء المفرق بصفتها الاستئنافية حكم محكمة صلح جزاء المفرق القاضي بإدانة مدير مدرسة بما يلي:‏
أولاً: إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏
ثانياً: إدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏
ثالثاً: إدانته بجرم التهديد بالسلاح والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم.‏
رابعاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحكم عليه بالحبس مدة ستة ‏أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه أثناء قيام المشتكي (...) برعي الأغنام العائدة له في الوادي ‏في منطقة بريقا حضر اليه المشتكى عليه (....) وقال له (طلع حلالك من الوادي أكلتوا الزرع)، ثم قام ‏بإطلاق عيار ناري باتجاهه وثلاثة أعيرة نارية في الهواء وقام بتهديده، ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.‏


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