الرئيسية | جرائم وحوادث حبس مدير مدرسة أطلق عيارات نارية تجاه راعي أغنام

وطنا اليوم-عمان:أيدت محكمة بداية جزاء المفرق بصفتها الاستئنافية حكم محكمة صلح جزاء المفرق القاضي بإدانة مدير مدرسة بما يلي:‏

أولاً: إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏

ثانياً: إدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏

ثالثاً: إدانته بجرم التهديد بالسلاح والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم.‏

رابعاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحكم عليه بالحبس مدة ستة ‏أشهر والرسوم (سلاح غير مضبوط).‏

وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه أثناء قيام المشتكي (...) برعي الأغنام العائدة له في الوادي ‏في منطقة بريقا حضر اليه المشتكى عليه (....) وقال له (طلع حلالك من الوادي أكلتوا الزرع)، ثم قام ‏بإطلاق عيار ناري باتجاهه وثلاثة أعيرة نارية في الهواء وقام بتهديده، ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.‏

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