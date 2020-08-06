الرئيسية | جرائم وحوادث وفاتان بحادثي سير في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:تعاملت إدارة السير خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 244 حادثا داخل العاصمة عمان نتج عنها وفاتين وعدد من الإصابات والإضرار المادية ، حيث تم التعامل مع جميع هذه الحوادث وإزالة العوائق للحفاظ على انسابية الحركة المرورية

وأشار مندوب إدارة السير خلال الرسالة الصباحية عبر اثير إذاعة الأمن العام أمن اف ام إن سبب هذه الحوادث عدم التقيد بالشواخص المرورية ، وعدم إعطاء اولويات المرور وخاصة عند الدواوير ، والتتابع القريب ، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين

كما ضبطت إحدى الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة جنونية على طريق البحر الميت تجاوزت (181 كم/س) حيث قامت الدورية بتحرير مخالفة بحق السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدد مندوب الدوريات الخارجية خلال الرسالة الصباحية عبر أثير إذاعة الأمن العام التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور إلا انه على الرغم من التحذيرات والتنبيهات المتكررة إلا أن بعض السائقين مازالوا يرتكبون تصرفات فيها استهتار بقواعد السلامة العامة وتشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

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