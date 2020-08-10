إلزام طبيبة أسنان في الأردن بدفع تعويض لمريضة بعد نفور زوجها

وطنا اليوم-عمان:ألزمت المحكمة، طبيبة أسنان، بدفع مبلغ 1350 ديناراً لمريضة، بعد نفور زوجها منها بسبب تورم وجهها ورائحة فمها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وهي طبيبة أسنان بدفع مبلغ (1350) ديناراً للمدعية (المريضة) بواقع (350) ديناراً عن الضرر المادي و (1000) عن الضرر المعنوي، والحكم بتضمين المدعى عليها (طبيبة الأسنان) الرسوم والمصاريف ومبلغ (67) دينارا اتعاب محاماة.

وجاء في قرار المحكمة:

أولاً: إن المدعية (المريضة) راجعت المدعى عليها (طبيبة الأسنان) في عيادتها الخاصة وذلك بخصوص سن امامي مكسور للمدعية.

ثانياً: قالت المدعى عليها (طبيبة الأسنان) للمدعية (المريضة) أنه لابد من تجميل السن التي قبل وبعد السن المكسورة، وبعدها قامت بحف الاسنان الامامية وعددها ثماني اسنان وبردها و تلبيسها بمادة البورسلان.

ثالثاً: وبعدها عانت المدعية (المريضة) من آلام الاسنان واصيبت بتورم في منطقة الوجه ورائحة فم مما تسبب بنفور زوجها منها.

رابعاً: تبين للمحكمة من خلال الخبراء بأن المدعى عليها (طبيبة الأسنان) أزالت عصب الاسنان بصورة خاطئة، وركبت 8 اسنان بطريقة خاطئة مما تسبب للمدعية (المريضة) بورم وآلام وقد تأثرت وتضررت من افعال المدعى عليها (طبيبة الأسنان).