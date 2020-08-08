الرئيسية | جرائم وحوادث 6 نساء ورجل ضحايا جرائم القتل في الأردن خلال شهر

وطنا اليوم-عمان:مرّ شهر تموز على الأردنيين، حاملاً معه جرائم قتل مروعة أفزعت الشارع الأردني من شماله لجنوبه، راح ضحيتها 7 أشخاص من بينهم 6 نساء ورجل، وأبقت الأحزان في نفوس ذويهم، والغضب في نفوس الاردنيين لفقدانهم جراء الجرائم البشعة.

جرائم القتل التي عادت الى تصدر المشهد في الاردن، بعد ارتفاع في أعدادها خاصة خلال شهر تموز وأواخر شهر حزيران الماضي، حصدت أرواحا من الفتيات والأمهات والأباء، من بينهم إمراتين قتلتا على يد أبنائهن دون رحمه.

ووفق رصد فقد توفيت 6 نساء في الاردن اثر جرائم قتل مروعة، في أكثر من محافظة، بالاضافة الى مقتل رجل على يد آخر في محافظة المفرق.

وكان آخر هذه الجرائم، مقتل 3 شقيقات على يد شقيقهن في محافظة البلقاء وتحديدا في منطقة الشونة، اثر خلاف مع أخيه.

الأمن العام قال في بيان، ان احد الاشخاص قام باطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه اثر خلافات بينهما مما ادى الى اصابة شقيقاته الثلاث واسعفن للمستشفى وما لبثن ان فارقن الحياة ، وفتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار، وتم ضبطه لاحقا بعد تسليم نفسه .

وفي أوخر شهر تموز وتحديدا في 27 من الشهر، لقيت أم اربعينية حتفها عندما فاجأها ابنها الحدث البالغ من العمر 14 عاما بطعنات قاتلة قدرت بحوالي 30 طعنة، منطقة ماركا، بالعاصمة عمان.

وعثر على السيدة متوفاة داخل منزلها ومضرجة بالدماء وفق ما أفاد به مصدر مقرب من التحقيق.

وفي منتصف تموز، هزت جريمة قتل مروعة الشارع الأردني والعربي، بعد وفاة الشابة أحلام قتلاً على يد والدها في منطقة صافوط شمالي العاصمة عمان.

وعلى إثرها، أصدر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي احسان السلامات قرارا بمنع النشر بقضية مقتل احلام.

والى الجنوب من مدينة معان، فقد قام شخص بإطلاق عيارات نارية داخل منزله مما تسبب بوفاة والدته واصابة شقيقتيه.

وتم القبض على قاتل والدته وشقيقه، حيث وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي بكر القرعان تهمة القتل 2/328 من قانون العقوبات (الفرع على الاصل ) لشقيقين قتلا والدتهما بعيار ناري قاتل فيما أصابت عيارات أخرى شقيقتيهما خلال مشاجرة مع والدهما وقعت داخل منزلهما في معان.

والى الشمال من مدينة المفرق، توفي شخص في الثامن من تموز، بعد قيام أحد الاشخاص بإطلاق النار عليه آثار خلاف مسبق بينهم في منطقة الحمرا بالمفرق.

وعلى اثرها، اندلعت أعمال شغب في المكان تخللها حرق منزل يعود القاتل.

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