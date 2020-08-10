الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يكشف تفاصيل استشهاد أحد مرتباته بحادث دهس

وطنا اليوم-عمان:وفاة الملازم ثاني ياسين صالح القواقنة واصابة اثنين اخرين من مرتبات الامن العام اثر تعرضهم للدهس اثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة شارع الاردن امس .

* علل سبب الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية بالنسبة لسائق المركبة الذي القي القبض عليه وتبين انه مسن من مواليد ١٩٣٩م

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ثلاثة من رجال الامن العام تعرضوا للدهس اثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة شارع الاردن مساء امس من قبل احدى المركبات حيث جرى اسعافهم للمستشفى وما لبث الملازم ثاني ياسين صالح القواقنة ان فارق الحياة رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان .

واضاف انه جرى القاء القبض على سائق المركبة الدي تبين انه شخص مسن من مواليد ١٩٣٩ ، وتم تعليل الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة بالنسبة للسائق وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

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