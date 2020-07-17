 وطنا نيوز -استشهاد أحد مرتبات الأمن العام دهساَ في شارع الأردن
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استشهاد أحد مرتبات الأمن العام دهساَ في شارع الأردن
التاريخ : 01-08-2020 09:32:34 المشاهدات: 616

وطنا اليوم-عمان:استشهد رجل الأمن ( ياسين صالح قواقنة ) أثناء أداء الواجب الرسمي ” دورية أمن عام مشتركة ” في شارع الأردن بعد تعرضه للدهس و ٣ من زملائه من قبل مركبة مسرعة وعن غير قصد.

اقدم سائق مركبة مسن على دهس طاقم دورية على شارع الاردن في متأخر من مساء اليوم الجمعة.

ووفق مصدر فان السائق قام بدهس طاقم الدورية دون قصد، وهم الآن قيد العلاج.


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