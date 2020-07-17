شاب يطلق النار على شقيقه فيقتل شقيقاته الثلاث في الأغوار

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وطنااليوم - جرائم

شاب يطلق النار على شقيقه فيقتل شقيقاته الثلاثة في الاغوار



قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه اثر خلافات بينهما مما ادى الى اصابة شقيقاته الثلاث واسعفن للمستشفى وما لبثن ان فارقن الحياة ، وفتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار .

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