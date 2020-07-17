الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة ثانية بحادثة تسمم الشاورما في البقعة

وطنا اليوم-عمان:توفي اليوم الجمعة شخص ثاني يبلغ من العمر اربعين عاما إثر حادثة التسمم في البقعة.

وخاطبت وزارة الصحة الخميس، النائب العام بالإيعاز لإتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين وأي موظف من كوادر وزارة الصحة و/أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء و/أو أي جهة أوكلت لها التشريعات الناظمة بمهمة التفتيش والمراقبة على مطعم ظهرت فيه حالات تسمم غذائي في لواء عين الباشا.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، قال الأربعاء، إنّ الفحوصات المخبرية للمطعم أثبتت تدني مستوى النظافة في المنشأة الغذائية المتسبّبة بحالات التسمّم.

وبين خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أنّ نتائج الفحوصات المخبرية أثبتت وجود "بكتيريا" وهي تشير إلى تدني مستوى النظافة في المنشأة الغذائية المتسبّبة بحالات التسمّم.

وأشار مهيدات إلى أن المنشأة التي تسببت في حالات التسمم صدر بحقّها قرار إغلاق في 27 حزيران/يونيو 2020، إذ إنّ الكشف على المنشأة الغذائية أثبت أن وحدات التبريد لا تعمل بكفاءة؛ وهو ما أدى إلى تلف المواد الغذائية فيها.

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