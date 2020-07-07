الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف 3 أشخاص على خلفية تسمم مئات المواطنين في البقعة

وطنا اليوم-عمان:اوقف مدعي عام عين الباشا 3 أشخاص على ذمة قضية تسمم 700 شخص من منطقة البقعة أصيبوا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات شاورما.

وأصدر المدعي العام قرارًا بتوقيف 3 أشخاص وهم مالك المطعم ومدير الصالة والعامل المسؤول عن الوجبات بعد تقديم 8 شكاوي للإدعاء العام.

ووجه المدعي العام تهمتي التسبب بالإيذاء وتداول مواد مغشوشه (مايونيز) داخل صناعته ومواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتنتظر النيابة العامة تقرير عينات تم أخذها بعد تشريح جثة طفل عمره 3 سنوات توفي بعد اصابتهم بتسمم.

وقال المدير الفني لمستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الدكتور محمد أبوعيشة، في تصريح اليوم الاربعاء ، ان الطفل الذي توفي صباح اليوم الاربعاء، كان قد راجع المستشفى صباح أمس الثلاثاء، وتم اخذ عينات له من اجل تحليلها بعد اصابته بالتسمم.

وأضاف ابوعيشة ان الطفل كان بصحة جيدة وتم اخراجه من المستشفى، بعدما تحسنت حالته.

وبين انه بشهادة اهل الطفل، لم يكن الطفل يعاني من “الاسهال والاستفراغ ” بالبداية، ولاحقا تحسنت حالته وتم اخراجه من المشفى بناء عليه، وهو ما ينص عليه البروتكول الطبي في حالات التسمم.

وقال أبوعيشة ان أهل الطفل قاموا بمراجعة المستشفى صباح اليوم بعد ساءت حالته ليلة أمس ولكنه وصل في حالة حرجة وتوفي اليوم.

من جهته قال مصدر في الطب الشرعي إن المدعي العام إحمد المحاسنة أشرف على تشريح جثة الطفل المتوفى بعد قرار إحالتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتشكيل لجنة طبية شرعية.

وأضاف المصدر أن لجنة طبية شرعية برئاسة رئيس قسم طب شرعي محافظة البلقاء الدكتور زيد العزة وعضوية الدكتور علي البقور والدكتور وائل حياصات انهوا تشريح جثة الطفل المتوفى.

وأشار المصدر إلى أن الوفاة ناتجة عن هبوط بالجهاز التنفسي والدوراني حيث ما تزال اللجنة بانتظار نتائج العينات المخبرية لبيان سبب الوفاة.

وقال المصدر إنه تم أخذ عينات من الجثة الطفل من سوائل الجسم وإرسالها للمختبر المركزي بوزارة الصحة وعينات الى المختبر الجنائي وعينات انسجة لفحصها ومعرفة سبب الوفاة.

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