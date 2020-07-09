الرئيسية | جرائم وحوادث اعتقال خطيب نجمة أردنية بقضية مخدرات

وطنا اليوم-عمان: أوقفت الاجهزة الامنية اليوم الاحد، خطيب ناشطة أردنية معروفة على السوشال ميديا بتهمة تعاطي المخدرات.

ووفق ما علم ضبط خطيب الناشطة وبحوزته مواد مخدرة، وبرفقته شخص اخر متهم بترويج المخدرات.

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