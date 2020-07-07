الرئيسية | جرائم وحوادث إسدال الستار على قضية لص بنك خلدا

وطنا اليوم-عمان:اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي الدولي - فرع خلدا – التي وقعت في أوائل سنة 2018، والتي كان بطلها (م. م).

وبحسب التفاصيل فقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة القاضي بإدانة (م) بارتكاب جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم، وقد قضت محكمة امن الدولة أيضاً بإسقاط دعوى الحق العام فيما يتعلق بارتكابه جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح لشمولها بالعفو العام.

يذكر أن منفذ السطو على البنك يتشابه في نفس اسم عائلته مع اسم عائلة رئيس وزراء اسبق غير انهما لا يمتان لبعضهما بصلة.

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