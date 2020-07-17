الرئيسية | جرائم وحوادث السجن 13 عاما لاردني قتل آخر بسيف ساموراي بالمانيا

وطنا اليوم-عمان:طالب الادعاء العام في المانيا بعقوبة السجن لمدة 13 عاماً ضد رجل اردني بتهمة القتل، في جريمة وقعت في مدينة شتوتغارت، بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

وقالت صحيفة "تسايتونغس فيرلاغ فايبلينغن" إن الادعاء العام طالب، الخميس، بالحكم بالسجن لمدة 13 عاماً على رجل يبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة قتل رجل آخر بـ”سيف ساموراي”.

كما طالب الادعاء العام المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتغارت، التي تنظر في القضية، بوضع المتهم في مستشفى للأمراض النفسية.

ونقلت المدعية العامة عن تقرير خبير طبي، أن المتهم لديه عذر يعيق الإدانة، لمعاناته من خلل عقلي جزئياً.

ويتهم الرجل، وهو أردني الجنسية، بقتل زميله السابق في السكن، في تموز من العام الماضي، عن سابق تصميم.

وبحسب التحقيقات فان المتهم تخيل أنه تعرض سابقاً للإيذاء أو السخرية من قبل الضحية، وبدافع الانتقام، قتله بسيف في شارع عام بمدينة شتوتغارت.

والتزم المتهم الصمت في المحاكمة حول التهمة الموجهة إليه ودوافع الجريمة، ومن المنتظر أن يصدر الحكم يوم الاثنين القادم.

وكان المتهم قد ادعى بأنه لاجئ سوري عند دخوله ألمانيا من أجل الحصول على إقامة.

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