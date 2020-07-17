الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 41 مطلوبا بقضايا جنائية ومن ارباب السوابق الجرمية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 41 مطلوبا بقضايا جنائية ومن ارباب السوابق الجرمية، وتضبط 15 مخالفة للقيادة المتهورة والاستعراضية "التشحيط"، في مختلف مناطق ومحافظات الأردن.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان ، إن الإجراءات الأمنية والحملات التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام قبل أيام لتعزيز السلم المجتمعي وملاحقة الأشخاص المطلوبين الجنائيين والمشبوهين وذوي الاسبقيات الجرمية، أفضت خلال الـ 48 ساعة الماضية لإلقاء القبض على 41 شخصاً منهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وفيما يتعلق بمتابعة مخالفات السير المتعلقة بارتكاب المخالفات الخطرة، والقيادة بتهور، وبطرق استعراضية تهدد حياة مستخدمي الطريق، فقد ضبطت الدوريات المرورية وخلال الـ 48 ساعة الماضية 15 مخالفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها، من حيث إحالتهم للقضاء وللحكام الإداريين، وحجز المركبات والدراجات النارية المخالفة.

وأكد الناطق الإعلامي أن هذه الإجراءات والحملات الأمنية مستمرة لضبط كافة أشكال التعدي على القانون والمخالفات المرورية الخطرة، داعياً الجميع لعدم التردد بالإبلاغ عن أي مشاهدات ومعلومات حول الأشخاص الخطرين وذي الاسبقيات ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية والابلاغ كذلك عن اي مخالفات مرورية خطرة على هاتف الطوارئ الموحد 911 .

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