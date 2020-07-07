الرئيسية | جرائم وحوادث لجنة تحقيق في خطأ طبي لطفل في إربد

وطنا اليوم-عمان:شكا مواطن أردني من سوء الخدمات المقدمة من قبل كادر مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، بعد اهمالهم على حد وصفه في التعامل مع خياطة جرح بيد طفله، والتي قد تتسبب بحدوث اعاقة له.

وفي التفاصيل التي رواها المواطن محمد تركي الطوالبة من قرية سحم الكفارات، حيث قال إن طفله البالغ من العمر عاما ونصف العام تعرض لجرح بالقرب من الشريان في يده نتيجة سقوط جزء من الزجاج عليه، وان العائلة قامت على الفور بإسعاف الطفل الى مستشفى اليرموك.

وأضاف الطوالبة أن زوجته (والدة الطفل) أبلغت الطبيب المناوب بحالة طفلها فور وصولها الى قسم طورائ، ليطلب منها وضع الطفل في غرفة الانعاش، وبقيت تنتظر هناك مدة 10 دقائق، والجرح في يد الطفل ينزف، ثم ذهبت لمناداة الطبيب مرة اخرى وقالت له: "ابني بنزف"، فحضر الطبيب لرؤية جرح الطفل، وطلب من الأم مناداة أحد من قسم التمريض، فلم يستجب لها أحد، ثم ذهبت مرة اخرى لمناداتهم ولم يستجب لها أحد ايضا في المرة الثانية، لتطلب من الطبيب إسعاف طفلها دون حضور الممرضين، وستقوم هي بمساعدته، وبدأ الطبيب بخياطة الجرح ويداه ترتجفان، وفق رواية والد الطفل، ثم طلب من الأم للمرة الثالثة أن تقوم بمناداة الممرضين، فلم يستجب لها أحد أيضا في المرة الثالثة.

وأردف والد الطفل: "طلب الطبيب من زوجتي تغسيل يد الطفل ثم أكمل خياطة الجرح، وقامت بعدها بشراء "الشاش" من الصيدلية ولفه على يد الطفل، وذهبت الى المنزل".

وقال الاب إنه بعد يومين من الحادثة قام بمراجعة طبيب خاص للكشف على يد ابنه، ليتفاجئ الطبيب الخاص بخياطة الجرح، مخبرا والد الطفل بأن ابنه يحتاج لعمليه جراحية.

وبيّن الأب أنه بعدها قام بمراجعة مستشفى الأمير راشد العسكري في اربد للكشف على يد ابنه، ليتفاجئ طبيب العظام هناك بيد الطفل ويخبر الوالد أنه لا يستطيع عمل أي شيء له، ويجب مراجعة المستشفى التي قامت بخياطة الجرح لما فيه من خطورة.

وأشار والد الطفل الى انه بعد ذلك ذهب لمدير مستشفى اليرموك، وأبغله بالحادثة، ليتفاجئ مدير المستشفى عند مشاهدته يد الطفل، وقام على الفور بتشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة، وطلب من طبيب العظام الكشف على يد الطفل، حيث طلب طبيب العظام عملية جراحية للطفل.

ولفت والد الطفل الى أن ابنه يتواجد حاليا في قسم العظام بمستشفى اليرموك لإجراء عمليه جراحية له، الخميس.

كما شكا المواطن الطوالبة أيضا من سوء الخدمات المقدمة في مستشفى اليرموك من جميع النواحي، مشيرا الى وجود "محسوبيات"، على حد قوله، داخل أروقة المستشفى.

وتمنى المواطن الطوالبة على وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان يقوم بزيارة مستشفى اليرموك متخفيا ليلا لمعرفة وكشف التسيب داخل المستشفى على حد وصفه.

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