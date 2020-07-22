الرئيسية | جرائم وحوادث جريمة بشعة في الأردن..اختطاف "قط" واغتصابه في عمّان

وطنا اليوم-عمان:في حادثة بشعة وغريبة على المجتمع الأردني، أقدم مجهول على اختطاف "قط" من أحد المنازل في الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان، وقام باغتصابه بطريقة وحشية.

"القط ألكس" تعرض لجريمة أبقته في حالة يرثى لها، بعدما كان في صحة جيدة ولا يعاني من أي شيء.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت السيدة صاحبة القط ألكس، في تصريح ، إن ألكس تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه الى أمام المنزل وهو في حالة "مزرية" لم تكن تعرف في البداية أنه تعرض للاغتصاب.

السيدة أوضحت، أنها عندما شاهدت الدماء وهي تسيل من القط ألكس، بعثت بصوره لاحدى الطبيبات من أجل استشاراتها بما رأته على القط، والتي بدورها دعتها الى الذهاب الى العيادة البيطرية.

وعليه، ذهبت السيدة الى أحد الأطباء البيطريين في العاصمة عمان، ليكشف بعدها تعرض "القط ألكس" لجريمة اغتصاب واعتداء عليه، مما دفعه الى حقنه بالإبر المهدئة واعطاءه الأدوية اللازمة لتخفيف آلامه الحادة.

وفي السياق، تقول السيدة، إنها تحقق في القضية عبر التواصل مع جيرانها، للاطلاع على كاميرات المراقبة من أجل معرفة الشخص الذي ارتكب الجريمة.

وأكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر كاميرات المراقبة.

واستغربت السيدة من هؤلاء الاشخاص التي وصفتهم بـ "الوحوش البشرية"، معبرة عن خوفها على بناتها والقاطنين في ذات الحي، من هؤلاء الاشخاص.

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